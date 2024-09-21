До +20. О погоде в Алтайском крае 21 сентября

Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди

21 сентября 2024, 02:45, ИА Амител

Кроваый закат / Unsplash.com

От +17 до +22 градусов ожидается в Алтайском крае днем 21 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков, утром возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 6-11 м/с.