До +20. О погоде в Алтайском крае 30 сентября

Местами ожидаются дожди

30 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Осень / Фото: pxhere.com/ru/photo/839470

В Алтайском крае последний день сентября будет теплым. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +15...+20 градусов, по востоку местами +9...+14 градусов. Преимущественно без осадков, местами в северных районах возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами по северу порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.