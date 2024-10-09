До +20. О погоде в Алтайском крае 9 октября

Местами возможны дожди

09 октября 2024, 06:05, ИА Амител

Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/715716

В некоторых районах Алтайского края продолжатся дожди. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие дожди.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 22 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.