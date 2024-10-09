До +20. О погоде в Алтайском крае 9 октября
Местами возможны дожди
09 октября 2024, 06:05, ИА Амител
Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/715716
В некоторых районах Алтайского края продолжатся дожди. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие дожди.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 22 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
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