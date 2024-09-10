До +20, почти без осадков. О погоде в Алтайском крае 10 сентября

В утренние часы местами туман

10 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Золотая осень / Фото: unsplash.com

От +15 до +20 градусов ожидается в Алтайском крае днем 10 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +17 до +19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.