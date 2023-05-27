До +20 с грозами. О погоде в Алтайском крае 27 мая

В Барнауле от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков, в конце дня возможен небольшой дождь

27 мая 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +15 до +20 градусов ожидается в Алтайском крае днём 27 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Согласно их прогнозу, день пройдёт преимущественно без осадков, по северу и востоку местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков, в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.