До +21 градуса. О погоде в Алтайском крае 5 июня

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с

05 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет в поле / Фото: unsplash.com

От +16 до +21 градуса ожидается в Алтайском крае днем 5 июня. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, день пройдет преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 2-7 м/с.