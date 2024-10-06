До +21 градуса потеплеет в Алтайском крае 6 октября
Дождей не ожидается
06 октября 2024, 06:00, ИА Амител
Осенний день / Фото: unsplash.com
Теплая погода сохранится в Алтайском крае 6 октября, сообщили в региональном Гидрометцентре.
Дневная температура составит +16...+21 градус. Преимущественно без осадков. Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до +18 градусов. Дождей и порывов ветра не ожидается.
06:25:00 06-10-2024
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