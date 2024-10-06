До +21 градуса потеплеет в Алтайском крае 6 октября

Дождей не ожидается

06 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Осенний день / Фото: unsplash.com

Теплая погода сохранится в Алтайском крае 6 октября, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Дневная температура составит +16...+21 градус. Преимущественно без осадков. Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +18 градусов. Дождей и порывов ветра не ожидается.