До +22 градусов. О погоде в Алтайском крае 26 апреля

Местами по востоку будет холоднее — от +10 до +15 градусов

26 апреля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +17 до +22 градусов ожидается в Алтайском крае днём 26 апреля. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами по востоку будет холоднее – от +10 до +15 градусов. Местами небольшой, по востоку местами умеренный дождь. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле ожидается от +12 до +14 градусов. Небольшой дождь. Ветер западный, 6-11 м/с.