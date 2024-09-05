До +24, дожди, возможны грозы. О погоде в Алтайском крае 5 сентября

В отдельных районах небольшие, по северу и западу местами умеренные дожди, возможны грозы

05 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

От +14 до +19 градусов ожидается в Алтайском крае днем 5 сентября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, по югу будет теплее – до +24 градусов.

В отдельных районах небольшие, по северу и западу местами умеренные дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +17 до +19 градусов. Временами дождь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.