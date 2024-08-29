До +24, местами туман. О погоде в Алтайском крае 29 августа

Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с

29 августа 2024, 06:02, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

От +19 до +24 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +22 до +24 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с.