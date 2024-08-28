До +24, туман. О погоде в Алтайском крае днем 28 августа

Преимущественно без осадков

28 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

От +19 до +24 градусов ожидается в Алтайском крае днем 28 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +20 до +22 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.