До +25. О погоде в Алтайском крае 10 мая

Осадков в регионе не ожидается

10 мая 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае задерживается тепло. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

В регионе температура воздуха местами может подняться до отметки +25 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, возможны порывы до 15 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов. Без осадков.

Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.