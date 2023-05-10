До +25. О погоде в Алтайском крае 10 мая
Осадков в регионе не ожидается
10 мая 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае задерживается тепло. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.
В регионе температура воздуха местами может подняться до отметки +25 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, возможны порывы до 15 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов. Без осадков.
Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.
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