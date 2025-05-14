До +26 и дожди. О погоде в Алтайском крае 14 мая

До +26 градусов потеплеет местами по юго-западу Алтайского края днем 14 мая, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит +15...+20 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +17...+19 градусов. В начале дня пройдет кратковременный дождь, также возможна гроза. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.

"В Алтайском крае в период с 13 по 19 мая местами сохранится высокая (четвертый класс) и чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность", – предупредили синоптики.