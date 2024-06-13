До +28, местами дожди с грозами. О погоде в Алтайском крае 13 июня

Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

13 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Небо / Источник фото: unsplash.com

От +23 до +28 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 июня. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы.

Согласно прогнозу синоптиков, в утренние часы местами ожидается туман. Ветер северный, 4-9 м/с, при порывах – до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер северный, 4-9 м/с.