До +28, местами дожди с грозами. О погоде в Алтайском крае 13 июня
Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с
13 июня 2024, 06:01, ИА Амител
Небо / Источник фото: unsplash.com
От +23 до +28 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 июня. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы.
Согласно прогнозу синоптиков, в утренние часы местами ожидается туман. Ветер северный, 4-9 м/с, при порывах – до 14 м/с.
В Барнауле воздух прогреется от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер северный, 4-9 м/с.
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