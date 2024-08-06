До +28, местами дожди. О погоде в Алтайском крае 6 августа

В утренние часы местами туман

06 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Солнце над облаками / Фото: unsplash.com

От +23 до +28 градусов ожидается в Алтайском крае днем 6 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +24 до +26 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.