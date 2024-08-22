До +28, местами туман. О погоде в Алтайском крае днем 22 августа

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

22 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

От +23 до +28 градусов ожидается в Алтайском крае днем 22 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +23 до +25 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с.