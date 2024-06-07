До +29, дожди, град. О погоде в Алтайском крае днем 7 июня

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозах шквалистое усиление до 20-23 м/с

07 июня 2024, 06:00, ИА Амител

Дождь в хвойном лесу / Фото: unsplash.com

От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 7 июня. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, на большей части территории края ожидаются дожди, местами грозы, при грозах сильные ливневые дожди. Кроме того, возможен град.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозах шквалистое усиление до 20-23 м/с.

В Барнауле от +24 до +26 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.