До +29, дожди, град. О погоде в Алтайском крае днем 7 июня
Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозах шквалистое усиление до 20-23 м/с
07 июня 2024, 06:00, ИА Амител
Дождь в хвойном лесу / Фото: unsplash.com
От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 7 июня. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, на большей части территории края ожидаются дожди, местами грозы, при грозах сильные ливневые дожди. Кроме того, возможен град.
Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозах шквалистое усиление до 20-23 м/с.
В Барнауле от +24 до +26 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.
20:02:49 07-06-2024
У нас в посёлке было +32