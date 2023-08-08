До +29 градусов. О погоде в Алтайском крае 8 августа

В утренние часы местами образуется туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с

08 августа 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 8 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдет преимущественно без осадков.

В утренние часы местами образуется туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.