До +29 градусов. О погоде в Алтайском крае 8 августа
В утренние часы местами образуется туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с
08 августа 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 8 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдет преимущественно без осадков.
В утренние часы местами образуется туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле температура воздуха составит от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
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