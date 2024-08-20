До +29, возможен град. О погоде в Алтайском крае 20 августа

В утренние часы местами туман

20 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Лист в луже под дождем / Фото: unsplash.com

От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 20 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Во второй половине дня небольшой дождь, возможна гроза. Ветер южный, 4-9 м/с.