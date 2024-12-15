До +3 градусов потеплеет в Алтайском крае 15 декабря
Также ожидается снег и метели
15 декабря 2024, 06:00, ИА Амител
Фото: Ian Schneider / unsplash.com
Теплая погода установится в Алтайском крае 15 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю температура воздуха составит -2...+3 градуса, по востоку местами будет до -7, а в Барнауле ожидается 0...-2 градуса.
В отдельных районах небольшой, по западу местами умеренный снег, мокрый снег, метели, также возможны гололедные явления. На дорогах местами будет гололедица.
В Барнауле преимущественно без осадков, но в конце дня возможен небольшой снег, в том числе мокрый.
Ветер подует южный, 5-10 м/с, по западу местами порывы до 18 м/с.
13:28:48 15-12-2024
А ведь никогда такого не было.
13:44:52 15-12-2024
Как -15 может "ударить" в декабре?)))