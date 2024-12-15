До +3 градусов потеплеет в Алтайском крае 15 декабря

Также ожидается снег и метели

15 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Фото: Ian Schneider / unsplash.com

Теплая погода установится в Алтайском крае 15 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит -2...+3 градуса, по востоку местами будет до -7, а в Барнауле ожидается 0...-2 градуса.

В отдельных районах небольшой, по западу местами умеренный снег, мокрый снег, метели, также возможны гололедные явления. На дорогах местами будет гололедица.

В Барнауле преимущественно без осадков, но в конце дня возможен небольшой снег, в том числе мокрый.

Ветер подует южный, 5-10 м/с, по западу местами порывы до 18 м/с.