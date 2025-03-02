До +3 градусов потеплеет в Алтайском крае 2 марта
Теплее всего будет в предгорьях
02 марта 2025, 06:00, ИА Амител
Фото: Izzy Park / unsplash.com
Теплая погода установится в Алтайском крае днем 2 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха составит -2...-7 градусов, а местами в предгорьях воздух прогреется до +3. В отдельных районах при этом выпадет небольшой снег, по югу – преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле термометры покажут -2...-4 градуса. Преимущественно без осадков, но утром будет небольшой снег. Скорость ветра – до 7 м/с.
09:56:33 02-03-2025
То пишут похолодание до -23 градусов, то потепление до +3 градусов- а какая средняя по больнице то будет?