До +30 градусов. О погоде в Алтайском крае 22 августа

Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с

22 августа 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +25 до +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 22 августа. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, утром местами туман.

Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.