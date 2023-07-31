До +30 градусов ожидается в Алтайском крае в последний день июля

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с

31 июля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +25 до +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 31 июля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.