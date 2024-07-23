До +30, местами дожди. О погоде в Алтайском крае 23 июля

Местами кратковременные дожди, грозы

23 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Дождь в будний день / Фото: unsplash.com

От +25 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днем 23 июля. Такой прогноз сделал региональный Гидрометцентр.

Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

От +26 до +28 градусов ожидается в Барнауле. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с.