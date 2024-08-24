До +30, возможен град. О погоде в Алтайском крае 24 августа

В Барнауле от +24 до +27 градусов

24 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

От +25 до +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По северо-западу будет холоднее: от +19 до +24 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

В Барнауле от +24 до +27 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.