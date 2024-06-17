До 300 рублей за цветок. В Барнауле начали продавать пионы по цене роз

На улицах города уже можно купить цветы с дач

17 июня 2024, 15:25, ИА Амител

Пионы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле на улицах города начали продавать одни из главных летних цветов – пионы. Их можно найти не только в магазинах. На рынках продают алтайские пионы с огородов бабушек.

Мы обошли несколько популярных мини-рынков. Возле ТРЦ "Гулливер" или кинотеатра "Мир" можно приобрести не только пионы, но и другие домашние цветы. В частности, ромашки.

За один цветок пиона бабушки просят от 90 до 200 рублей. Оптом букет обойдется вам дешевле. Впрочем, некоторые продавцы требуют за пиончик до 300 рублей, что дороже, чем розы в магазинах, привезенных из Эквадора.

Пионы заинтересовали людей свыше двух тысяч лет назад. Известно, что в Китае эти цветы были в почете еще до 200 года до нашей эры. Пионы набирают популярность как цветы для свадебных букетов и украшения места проведения церемонии, так как они символизируют удачу и крепкий, счастливый брак. Пионы – цветы-долгожители, способные украшать клумбу в саду почти сотню лет.