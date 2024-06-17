До 300 рублей за цветок. В Барнауле начали продавать пионы по цене роз
На улицах города уже можно купить цветы с дач
17 июня 2024, 15:25, ИА Амител
В Барнауле на улицах города начали продавать одни из главных летних цветов – пионы. Их можно найти не только в магазинах. На рынках продают алтайские пионы с огородов бабушек.
Мы обошли несколько популярных мини-рынков. Возле ТРЦ "Гулливер" или кинотеатра "Мир" можно приобрести не только пионы, но и другие домашние цветы. В частности, ромашки.
За один цветок пиона бабушки просят от 90 до 200 рублей. Оптом букет обойдется вам дешевле. Впрочем, некоторые продавцы требуют за пиончик до 300 рублей, что дороже, чем розы в магазинах, привезенных из Эквадора.
Пионы заинтересовали людей свыше двух тысяч лет назад. Известно, что в Китае эти цветы были в почете еще до 200 года до нашей эры. Пионы набирают популярность как цветы для свадебных букетов и украшения места проведения церемонии, так как они символизируют удачу и крепкий, счастливый брак. Пионы – цветы-долгожители, способные украшать клумбу в саду почти сотню лет.
15:40:59 17-06-2024
Офигели совсем дачники. Пусь сидят с нераскупленными вениками.
16:20:33 17-06-2024
Гость (15:40:59 17-06-2024) Офигели совсем дачники. Пусь сидят с нераскупленными веникам...
Ценники на дачи посмотрите)))
16:53:35 17-06-2024
Гость (16:20:33 17-06-2024) Ценники на дачи посмотрите)))... Что к чему? пионы как сорняк везде растут и не надо загибать про "вложились в выращивание". Просто наглые хапуги.
16:57:23 17-06-2024
Гость (16:53:35 17-06-2024) Что к чему? пионы как сорняк везде растут и не надо загибать... Абсолютно верно
18:23:08 18-06-2024
Гость (16:20:33 17-06-2024) Ценники на дачи посмотрите)))... А вы решили стоимость дачи ценами на цветы отбить?
18:37:24 18-06-2024
Гость (18:23:08 18-06-2024) А вы решили стоимость дачи ценами на цветы отбить? ... А что, неплохая идея.))) Тем более, что цветы - не хлеб, не предмет первой необходимости. Их покупают для красоты. Не хочешь - не бери. Бабушек с пионами одобряю - не лежат на печи, трудятся по мере сил. Стоят в жару и под укусами комаров, продают урожай. До этого пёрли цветы в город, обычно на себе, в общественном транспорте. Хоть проезд оправдают.
18:09:37 17-06-2024
Гость (15:40:59 17-06-2024) Офигели совсем дачники. Пусь сидят с нераскупленными веникам... Пусть пенсионеры зарабатывают, они же не воруют у кого есть лишние деньги тот купит, а бабушке к пенсии добавка.
15:51:14 17-06-2024
12 числа у супруги был ДР... На докучаевском рынке за 7 цветков один просил 1200, другая за 5 - 1000... На стихийном базарчике за 3 просили 250, за 5 - 400. Угадайте, что я выбрал)))
16:09:11 17-06-2024
Гость (15:51:14 17-06-2024) 12 числа у супруги был ДР... На докучаевском рынке за 7 цвет... один фик через день все завянут, так зачем платить больше )
16:57:44 17-06-2024
Гость (16:09:11 17-06-2024) один фик через день все завянут, так зачем платить больше )... Они и за 3 дня не завяли). Но вчера уже со своего сада привез).
19:37:23 17-06-2024
Гость (15:51:14 17-06-2024) 12 числа у супруги был ДР... На докучаевском рынке за 7 цвет... шаурму?
23:10:24 17-06-2024
Гость (19:37:23 17-06-2024) шаурму?... Пивасик и пиццу!
16:05:55 17-06-2024
и даром не надо
16:15:06 17-06-2024
пионы конечно роскошные, но пусть они вянут у спекулянтов в ведрах. вчера видела возле Мира продавали три маленьких цветочка, почти бутончика, за 350.
17:49:42 17-06-2024
Элен без ребят (16:15:06 17-06-2024) пионы конечно роскошные, но пусть они вянут у спекулянтов в ... А если бабушка сама вырастила пионы, привезла в город, стоит на жаре, продает - где тут спекуляция? Попробуйте сами, потрудитесь, а потом возмущайтесь! Как раз розы из Эквадора - вот чистой воды спекуляция. Какие-то эквадорские бабушки вырастили, а в РФ торговые спекулянты нам перепродают.)))
18:08:45 17-06-2024
Гость (17:49:42 17-06-2024) А если бабушка сама вырастила пионы, привезла в город, стоит... Выше написали, что у них пионы как одуванчики все заполонили. Это сорняки. В таком случае затраты бабушки составят: доехать до дачи, махнуть ножиком и приехать до точки продажи. Но почему то я тем клоунам не верю... Но и 3 сотки за бутон это перебор. Как мне кажется...
09:52:12 18-06-2024
Гость (18:08:45 17-06-2024) Выше написали, что у них пионы как одуванчики все заполонили... Ну понятно, ты же пионы только на картинке видел, у тебя и батоны на деревьях растут :-)
17:40:41 18-06-2024
Гость (09:52:12 18-06-2024) Ну понятно, ты же пионы только на картинке видел, у тебя и б... Голубь, если бы ты знал сколько лет я землю ковыряю... Но спорить с тобой не стану. Собирай шахматы, подметай за собой и лети домой.
16:56:02 17-06-2024
Бабки решили срубить денег, много и сразу. Но не выйдет. На даче растут эти пионы как сорняк, цветут каждый год, нафиг никому не нужны. Еще и запах от них в квартире убойный. Пусть растут дальше.
17:08:12 17-06-2024
Гость (16:56:02 17-06-2024) Еще и запах от них в квартире убойный. ... А зачем ты их домой тащишь, если они "воняют" и сорняками растут?? Выкопай и насади ромашек или незабудок. К чему такие мучения душевные?
09:50:44 18-06-2024
Гость (17:08:12 17-06-2024) А зачем ты их домой тащишь, если они "воняют" и сорняками ра... На своей даче я сам решаю, что и как мне выращивать, и в советах бабок не нуждаюсь, усекла ?
18:17:11 18-06-2024
Гость (09:50:44 18-06-2024) На своей даче я сам решаю, что и как мне выращивать, и в сов... Да ты мой серый мышонок... Это из за тебя появилась поговорка "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"... Зачем ты выращиваешь "вонючие" пионы и тащишь их домой? Хотя можешь еще принести домой пару букетов и мне не отвечать. Наслаждайся вонью, которую на даче развел и домой притащил.
18:40:00 17-06-2024
Гость (16:56:02 17-06-2024) Бабки решили срубить денег, много и сразу. Но не выйдет. На ... Сотка за цветок вполне себе нормально с нынешними ценами на цветы. Пионы еще привезти как-то надо, чтобы они нормально выглядели. Ведро, водичка в ведре. Из-за этого их не вожу на продажу, хотя на даче их прилично трех цветов на выбор.
11:10:19 18-06-2024
Сколько вони развели,не хотите не покупайте,прям как-будто насильно заставляют.