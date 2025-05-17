Летняя жара. О погоде в Алтайском крае 17 мая

Местами дожди, возможны грозы

17 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Сильный дождь в Барнауле / Фото: amic.ru

До +32 градусов ожидается по югу Алтайского края днем 17 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю от +21 до +26 градусов. Местами небольшие дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +21 до +23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.