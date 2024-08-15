До +32, местами небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 15 августа

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с

15 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Солнце / Источник фото: unsplash.com

От +27 до +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 15 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами по северо-западу небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +28 до +30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.