До +32, возможен град. О погоде в Алтайском крае 23 августа

По северо-западу будет холоднее — от +21 до +26 градусов

23 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Град / Фото: Wolfgang Hasselmann/unsplash.com

От +27 до +32 градусов прогреется воздух в Алтайском крае днем 23 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По северо-западу будет холоднее — от +21 до +26 градусов. По западу местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +27 до +29 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.