До +36 градусов. О погоде в Алтайском крае 27 июня

В утренние часы местами возможен туман

27 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Жара / Источник фото: unsplash.com

От +31 до +36 градусов ожидается в Алтайском крае днем 27 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +31 до +33 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.