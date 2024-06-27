До +36 градусов. О погоде в Алтайском крае 27 июня
В утренние часы местами возможен туман
27 июня 2024, 06:01, ИА Амител
Жара / Источник фото: unsplash.com
От +31 до +36 градусов ожидается в Алтайском крае днем 27 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +31 до +33 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.
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