До +36 градусов с дождями. О погоде в Алтайском крае 11 июля

В утренние часы местами туман

11 июля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

До +36 градусов прогреется воздух по западу Алтайского края днем 11 июля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В целом в регионе ожидается от +25 до +30 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +28 до +30 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с.