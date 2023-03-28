До 40 лет, с ребёнком. Банк "ДОМ.РФ" составил портрет типичного ипотечного заёмщика

Большинство взявших кредит на жильё – мужчины. Но и женщин много

28 марта 2023, 18:05, ИА Амител

Ипотека / Фото: yanalya / Freepik

Мужчина или женщина среднего возраста (от 30 до 40 лет), имеющие высшее образование и как минимум одного ребёнка, состоящие в браке – такой портрет типичного ипотечного заёмщика в России представил банк "ДОМ.РФ".

Аналитики отмечают, что около 52% заёмщиков ипотеки – мужчины, остальные 48% – женщины. Примерно 65% взявших кредит состоят в браке, а 25% – не женаты или не замужем.

Что же касается возраста, то почти половина (а именно 49%) – клиенты от 30 до 40 лет. Каждый четвёртый брал ипотеку в возрасте от 40 до 50 лет. Ещё 20% сделок заключено с клиентами до 30 лет и только 6% – с гражданами старше 50 лет. Около 45% заёмщиков не имеют детей на момент покупки жилья, 50% воспитывают одного или двух детей, а на многодетные семьи приходится только 5% всех кредитов.

Заместитель председателя правления банка "ДОМ.РФ" Алексей Косяков отмечает, что в последние годы ипотека стала массовым продуктом благодаря большому разнообразию рыночных продуктов, государственным льготным программам и мерам господдержки, таким как материнский капитал и налоговый вычет. Также растёт доля молодых заёмщиков: в 2021 году средний возраст ипотечного клиента снизился до 37 лет, что связано с ростом популярности цифровых продуктов и программ кредитования, таких как ИТ-ипотека и льготная ипотека.