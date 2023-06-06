До +40. О погоде в Алтайском крае 6 июня
Период аномальной жары в регионе продолжается
06 июня 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае продолжает удерживаться аномальная жара. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в регионе 6 июня температура воздуха может достигнуть отметки +40 градусов. Осадков при этом не ожидается.
Ветер южный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +35...+37 градусов. Без осадков.
Ветер южный, 4-9 метров в секунду.
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