До +40. О погоде в Алтайском крае 6 июня

Период аномальной жары в регионе продолжается

06 июня 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае продолжает удерживаться аномальная жара. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в регионе 6 июня температура воздуха может достигнуть отметки +40 градусов. Осадков при этом не ожидается.

Ветер южный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +35...+37 градусов. Без осадков.

Ветер южный, 4-9 метров в секунду.