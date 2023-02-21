До +5 градусов. О погоде в Алтайском крае 21 февраля

Местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, возможны гололёдные явления

21 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От 0 до -5 градусов, местами до +5 градусов ожидается в Алтайском крае днём 21 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, возможны гололёдные явления.

В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от 0 до -2 градусов. Вечером небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.