До +5 градусов. О погоде в Алтайском крае 21 февраля
Местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, возможны гололёдные явления
21 февраля 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От 0 до -5 градусов, местами до +5 градусов ожидается в Алтайском крае днём 21 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, возможны гололёдные явления.
В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от 0 до -2 градусов. Вечером небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.
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