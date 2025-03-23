До +5 и небольшой мокрый снег. Прогноз погоды в Алтайском крае на 23 марта

Местами по северу региона ожидается порывистый ветер

23 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае днем 23 марта температура воздуха составит 0...+5 градусов, сообщили в региональном Гидрометцентре.

"В отдельных районах небольшой мокрый снег, снег. В утренние часы местами возможна изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, по северу местами порывы до 16 м/с", – говорится в сообщении.

В Барнауле от 0 до +2ºC. Преимущественно без осадков, но утром на дорогах будет скользко. Скорость ветра – до 10 м/с.