До +5. О погоде в Алтайском крае 25 декабря

Местами ожидается туман

25 декабря 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Декабрьское потепление продолжается в Алтайском крае. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха 25 декабря составит 0...-5 градусов, местами до +5 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман.

Ветер южный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь, туман.

Ветер южный, 2-7 м/с.