До +5. О погоде в Алтайском крае 25 декабря
Местами ожидается туман
25 декабря 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Декабрьское потепление продолжается в Алтайском крае. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха 25 декабря составит 0...-5 градусов, местами до +5 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман.
Ветер южный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь, туман.
Ветер южный, 2-7 м/с.
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