До 5 рублей за литр. На АЗС "ЛУКОЙЛ" действует повышенный кешбэк баллами
Рассказываем об условиях акции
09 октября 2024, 08:50, ИА Амител erid: LjN8KcdvZ
Для автомобилистов Алтайского края и Республики Алтай доступна программа лояльности от АЗС "ЛУКОЙЛ" "Заправься выгодой": клиентам АЗС возвращается до 10% стоимости ГСМ и до 15% стоимости товаров минимаркета и кафе.
Также до 31 октября 2024 года на АЗС "ЛУКОЙЛ" действует специальное предложение: повышенный кешбэк от 3 до 5 рублей за литр топлива. 1 балл равен 1 рублю. Баллы удобно копить в мобильном приложении "АЗС ЛУКОЙЛ" и обменивать их на скидку до 99%.
Кешбэк от 3 до 5 рублей начисляется при заправке бензинами АИ-95 ЭКТО/Евро или АИ-92 ЭКТО/Евро на сумму от 1000 рублей и покупке товара в кафе или магазине заправочной станции от 100 рублей. Баллы действуют 20 дней с даты начисления.
Более подробную информацию о правилах акции, местах и сроках ее проведения можно найти в мобильном приложении "АЗС ЛУКОЙЛ" и на сайте auto.lukoil.ru.
* Кешбэк в размере пяти рублей за литр топлива начисляют только в период проведения акции "Кешбэк 2 ₽ баллами". Кешбэк также не распространяется на покупку табачной продукции и других товаров, указанных в списке исключений
ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт"Реклама
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