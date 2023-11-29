До +6 градусов. О погоде в Алтайском крае 29 ноября
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман
29 ноября 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Потепление после ночи заморозков ожидается в Алтайском крае днем 29 ноября. Об этом сообщается в прогнозе регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле от -1 до -3 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
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