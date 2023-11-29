До +6 градусов. О погоде в Алтайском крае 29 ноября

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман

29 ноября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Потепление после ночи заморозков ожидается в Алтайском крае днем 29 ноября. Об этом сообщается в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -1 до -3 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.