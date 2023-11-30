До +9 градусов. Прогноз погоды на последний день осени в Алтайском крае

В отдельных районах небольшой мокрый снег, дождь

30 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По югу Алтайского края местами будет до +9 градусов днем 30 ноября. Такой прогноз на последний день осени сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, в целом по Алтайскому краю ожидается от -1 до +4 градусов. В отдельных районах небольшой мокрый снег, дождь. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.

В Барнауле ожидается от +1 до +3 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с.