До чего техника дошла. Барнаульский автосалон запустил услугу видеообзора авто

Менеджеры "Первого номера" покажут вам понравившуюся модель по WhatsApp

13 февраля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: freepik.com

Салон автомобилей с пробегом "Первый номер" улучшает сервис для своих покупателей. Теперь посмотреть понравившийся автомобиль можно не выходя из дома. Просто выберите модель на сайте автоцентра и запросите у менеджера видеообзор автомобиля на свой телефон в WhatsApp.

"За прошедшие пять лет самым важным для нас было – заработать хорошую репутацию. Мы всегда честны и открыты в общении как с продавцами, так и с покупателями авто. Любую машину можно замерить толщиномером и проверить ее техническое состояние", – рассказал управляющий автосалоном "Первый номер" Александр Гостев.

"Первый номер" – один из крупнейших автосалонов города. Здесь можно выбрать надёжное авто более чем из 150 вариантов: от внедорожников до компактных городских моделей.

Для удобства покупателей автоцентр предоставляет услуги кредитования в банках-партнёрах: ВТБ, "Открытие", РосБанк. Узнать условия можно по телефону +7-983-600-50-30 или заказав обратный звонок на сайте.

Кроме того, в "Первом номере" можно не только купить автомобиль, но и продать свою старую машину.

Салон автомобилей с пробегом "Первый номер"

Тел. 603-888

Сайт

"Дром"

Гостев Александр Сергеевич

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