До нуля градусов потеплеет в Алтайском крае 4 февраля

При этом ожидаются метели и гололедица

04 февраля 2024, 06:00, ИА Амител

Большие сосульки / Фото: unsplash.com

Теплая погода сохранится в Алтайском крае 4 февраля, однако ожидается гололедица и местами метели, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Дневная температура составит от 0 до -5 градусов. Местами будет небольшой, по северу умеренный снег, также местами ожидаются метели и гололедица. Ветер подует южный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле термометры покажут -3...-5 градусов. Временами умеренный снег, метель. На дорогах также местами будет скользко. Скорость ветра при этом не превысит 9 м/с.