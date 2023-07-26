"ДоброДвор": на базе ЖК "Крылья" прошло веселое мероприятие для детей

Праздник состоялся благодаря "Движению Первых" Алтайского края и управляющей компании "Маяк"

26 июля 2023, 10:00, ИА Амител LjN8KSaSV

Мероприятие "ДоброДвор" / Фото предоставлено организаторами

22 и 23 июля 2023 года в Барнауле прошло красочное мероприятие "ДоброДвор", которое объединило более 200 детей и их родителей. Праздник включал в себя игры, веселье и знакомства, возрождая традиции коммуникации между поколениями вживую, во дворах домов, а не в виртуальном пространстве.

Программа первого дня:

у детей была возможность на несколько минут оказаться в космосе, открытом океане или узнать о природных объектах России благодаря шлемам виртуальной реальности;

участники помладше активно провели время в компании героев любимых мультфильмов;

мальчишки устроили сражение на бластерах;

подростки научились профессионально сводить музыкальные треки и познали основы работы диджея.

Это лишь малая часть большой двухчасовой программы. Благодаря квизам и обучающим игровым мероприятиям ребята поближе познакомились с миссией, ценностями и 12-ю направлениями работы "Движения Первых", первичные отделения которых с сентября будут открыты во всех школах.





Мероприятие "ДоброДвор" / Фото предоставлено организаторами

Второй день мероприятия был полностью посвящен фестивалю дворовых игр:

"Съедобное-несъедобное";

"Резиночки";

"Красочки в коробочку";

"Глухой телефон";

3D-головоломки;

настольные игры;

большие шашки;

аквагрим.

Дети вместе с родителями участвовали в активностях, а завершением дня стал мастер-класс по футбольному фристайлу и совместный танцевальный флешмоб от активистов "Движения Первых".

Представители управляющей компании "Маяк" сообщают, что проведение подобных благотворительных мероприятий будут активно продолжать и в новых жилых комплексах, особенно большие ожидания имеют в отношении ЖК "Колумб", благодаря 15 тыс. кв. м внутренних дворов.

ООО "СЗ ДСК"

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