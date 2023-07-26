"ДоброДвор": на базе ЖК "Крылья" прошло веселое мероприятие для детей
Праздник состоялся благодаря "Движению Первых" Алтайского края и управляющей компании "Маяк"
26 июля 2023, 10:00, ИА Амител LjN8KSaSV
22 и 23 июля 2023 года в Барнауле прошло красочное мероприятие "ДоброДвор", которое объединило более 200 детей и их родителей. Праздник включал в себя игры, веселье и знакомства, возрождая традиции коммуникации между поколениями вживую, во дворах домов, а не в виртуальном пространстве.
Программа первого дня:
- у детей была возможность на несколько минут оказаться в космосе, открытом океане или узнать о природных объектах России благодаря шлемам виртуальной реальности;
- участники помладше активно провели время в компании героев любимых мультфильмов;
- мальчишки устроили сражение на бластерах;
- подростки научились профессионально сводить музыкальные треки и познали основы работы диджея.
Это лишь малая часть большой двухчасовой программы. Благодаря квизам и обучающим игровым мероприятиям ребята поближе познакомились с миссией, ценностями и 12-ю направлениями работы "Движения Первых", первичные отделения которых с сентября будут открыты во всех школах.
Второй день мероприятия был полностью посвящен фестивалю дворовых игр:
- "Съедобное-несъедобное";
- "Резиночки";
- "Красочки в коробочку";
- "Глухой телефон";
- 3D-головоломки;
- настольные игры;
- большие шашки;
- аквагрим.
Дети вместе с родителями участвовали в активностях, а завершением дня стал мастер-класс по футбольному фристайлу и совместный танцевальный флешмоб от активистов "Движения Первых".
Представители управляющей компании "Маяк" сообщают, что проведение подобных благотворительных мероприятий будут активно продолжать и в новых жилых комплексах, особенно большие ожидания имеют в отношении ЖК "Колумб", благодаря 15 тыс. кв. м внутренних дворов.
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