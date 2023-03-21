Доброе дело под маской. Как Михутка помогает особенным детям и кого прячет его костюм

Благодаря "Михутке" дети из Алтайского края ездили в гости к Хабибу, встречались с Ольгой Бузовой и летали на воздушном шаре

21 марта 2023, 08:15, Антон Дегтярев

Михутка / Фото: Екатерина Смолихина

Пять лет исполняется в апреле 2023 года знаменитому алтайскому благотворительному проекту "Михутка", который воплощает мечты особенных детей в реальность: мальчики и девочки с инвалидностью встречались со звёздами – Константином Хабенским, Ольгой Бузовой, ездили в гости к Хабибу, летали на воздушных шарах и на больших самолётах. Добрый и весёлый медведь, кажется, известен уже всей стране. Но почти никто не знает, кто его придумал и кто прячется под его маской. Сделали же Михутку супруги из Барнаула, которые сами воспитывают особенного ребёнка. Всю помощь, которую получают дети, они оказывают бесплатно, порой вкладывая свои деньги (например, отложенные на покупку дачи). Супруги согласились дать amic.ru интервью, но просили не указывать их настоящие имена. Просьбу героев мы выполняем.

"Продали машину ради "Михутки"

– Сейчас, спустя пять лет существования "Михутки", о нём знают, кажется, все. Расскажите, с чего всё начиналось?

Ольга: Наш проект "родился" 15 апреля 2018 года. Мы воспитываем особенного ребёнка и не понаслышке знаем о проблемах, с которыми сталкиваются такие семьи. Дети чаще всего сидят в четырёх стенах, и кроме ЛФК, массажа, уколов и больниц больше ничего не видят. Но им тоже нужны радостные, яркие впечатления. Мы подумали: "А что будет с нашим ребёнком, когда нас не станет?" И захотелось помочь исправить ситуацию, сделать что-то. Так нам пришла идея создать проект. Его символом стал медведь – потому что это большой и добрый персонаж сказок. К тому же он мягкий и плюшевый – детям это нравится. Ну и ещё это такой образ – хочешь сделать доброе дело, встань за маску медведя. Сначала мы не знали, как себя подать, где и как реализовать наши задумки. Поэтому хватались за любое мероприятие, стучались во все двери, в детские сады, реабилитационные центры, другие организации. Поначалу было нелегко, но постепенно всё развивалось.

Игорь: Кто-то крутил пальцем, говорил, что, мол, они "бабки" гребут, что-то имеют с этого. Люди не понимали, как такое возможно, что мы просто так решили этим заняться. А кто-то очень возмущался, что в названии есть буквы "ху", но это вопросы к воспитанию таких людей.

– Что вам понадобилось, чтобы проект стартовал?

Игорь: Желание, упорство и время. Проект – наше хобби. Когда всё началось, я работал на заводе – два дня в день, два дня в ночь на литейном участке. У меня было два выходных, и в это время я занимался проектом. Приходилось вкладывать в "Михутку" силы, эмоции, время, деньги – в общем, все человеческие ресурсы, которые есть. Мы продали машину, на эти деньги купили компьютер, камеры, чтобы проект запустился.

– Глядя на масштаб вашего проекта, кажется, что вдвоём его организовать просто нереально. С кем-то вы сотрудничали, чтобы дело заработало?

Ольга: Да, без посторонней помощи организовать такой проект нельзя. И мы договаривались, например, с соцзащитой. Через нас прошло много людей, много волонтёров. Кто-то себя исчерпывал, уходил, потом приходил. Постоянно с нами работают три-пять человек. Нам помогает владелец аниматорского агентства, девушка-дизайнер, которая тоже воспитывает особенного ребёнка. Есть и "своя" типография, которая печатает для нас календари или буклеты.

Игорь: Сначала было сложно: никто не понимал сути проекта, для чего мы это делаем, какая нам от этого польза, но потом нас стали воспринимать серьёзно. С 2019 года нас поддерживают два крупных алтайских бизнесмена. Но не деньгами. Мы принимаем какую угодно помощь, но не финансовую. Деньги через проект не идут совсем. Это наш принцип. Когда начнёшь просить денег, собирать что-то на карту, ты в конечном итоге просто разрушишь проект, доверие пропадёт моментально.

Сейчас, спустя пять лет, многие соглашаются помогать детям бесплатно. А сначала было совсем не так. Например, в 2018 году у ребёнка была мечта прокатиться на водном мотоцикле. И нам говорят: платите 7 тысяч рублей. Вот так. А в 2023-м с этим легко – ребёнка и на вертолёте бесплатно покатают, два-три раза поднимут в небо.

Михутка в Нагорном парке

Какие желания Михутка не может исполнить

– Вы помните, каким был первый выход Михутки к детям?

Игорь: Сначала мы ездили в реабилитационный центр "Солнышко". Там находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Этот центр до сих пор наши друзья, медведя там знают и всегда с радостью его встречают. Но выйти к ребятам в первый раз, конечно, было сложно. Представьте: 40-летнему мужику залезть в костюм медведя – это, мягко говоря, непривычно. Неудобство, неловкость была огромная, но надо было это сделать.

– Вот вы приезжаете, надеваете костюм, а дальше что происходит?

Игорь: Если мы приезжаем с какой-то программой, то устраиваем большой детский праздник. У нас есть ребята-волонтёры, которым принадлежит аниматорское агентство, есть друзья, которые делают шоу мыльных пузырей, есть знакомые фокусники. Мы собираемся вместе с ними большой дружной командой и создаём настоящий праздник. Бывает, что медведь приезжает на открытие соревнований и просто фотографируется с участниками. Есть у нас в крае отделения паллиативной медицины, где лежат неизлечимые пациенты. Там мы бываем каждые две недели. Медведь сразу одевается и со "вкусняшками" заходит, поднимает настроение.

– А самое сложное для вас что?

Игорь: Отделение детской онкологии, отделение паллиативной медицины – это самое сложное.

Ольга: А мне кажется, сложнее с взрослыми. Потому что ребёнку снимают боль, вытаскивают капельницу, и он дальше по коридору бегает, играет. Ребёнок мало что осознаёт. Тут трудно в глаза родителю смотреть.

С взрослыми пациентами в паллиативном отделении работать сложнее. 90% реагируют на Михутку положительно, но были и другие случаи… Разные люди по-своему принимают смерть. Каждые 14 дней пациенты там меняются. Поэтому это самое сложное место.

Бывает психологически трудно работать с детскими домами. Однажды ездили в детский дом, и ребёнок попросил Михутку, чтобы мама на Новый год его забрала. Понятно, что наш медведь такое желание исполнить не сможет.

Михутка

"Знаками показываю, что мне плохо"

– А в таком костюме сложно находиться? Сколько времени вы можете выдержать – час, полтора?

Игорь: По технике безопасности в нём можно быть 15 минут: в костюме сложно дышать, очень жарко. Если включена вентиляция, то не более 25 минут. Но мы её не включаем, потому что тогда ничего не слышно. А так бывало, что приходилось в костюме находиться и полтора часа. В таком случае периодически отходишь подышать и снова возвращаешься. Потеешь в кукле очень сильно. Поэтому после мероприятия костюм обязательно надо сушить. Так что если хочется согнать вес – надо надеть костюм медведя.

Но если мероприятие проходит в закрытом помещении – детсады, детские дома – где ты не можешь развернуться и уйти, то у нас существуют определённые знаки, которые я подаю жене, когда мне плохо и надо меня выводить на воздух. Ольга за этим следит.

Ещё в костюме плохая видимость, не видно, что под ногами. Если там подбежал маленький ребёнок, я его могу просто не увидеть. И за этим тоже следят помощники.

– На каком мероприятии вам было хуже всего?

Игорь: Было спортивное мероприятие. Михутку посадили в жюри. И я только позже понял, что ни встать, ни выйти не смогу. Жены тоже рядом не было, я никому не могу подать знак, чтобы меня вывели. Эти полтора часа мучений на всю жизнь запомнил. Больше в жюри я не сижу.

– Сколько сейчас ростовых кукол Михутки задействовано в проекте и откуда они у вас?

Ольга: Сейчас у нас четыре костюма. Один мы сшили за свои деньги, второй от чистого сердца сделала мама особенного ребёнка. Третий купил нотариус, а четвёртый предоставила одна добрая компания. Стоимость одной такой куклы – порядка 40 тысяч рублей.

– И кто ходит в костюмах медведя?

Игорь: Обычно в костюме хожу я, но когда мы с Олей на работе, а у нас мероприятие, приглашаем других людей стать Михуткой. Или когда у нас три мероприятия разом, то на одном в роли Михутки работаю я, а на другом – аниматоры.

"Устоять на ногах"

– А дети медведя не боятся?

Игорь: Дети всегда реагируют хорошо. Я бы сказал даже слишком хорошо. Представьте – выходит медведь и на него несётся толпа детей, которые начинают виснуть на нём, хватать за лапы. И человеку, который находится внутри, очень тяжело устоять. А так дети очень любят трепать медведя за хвостик, обниматься с ним. Я беру одного или двух детей на руки, играю с ними. Дети очень радуются.

– Как вы находите детей, чьи желания исполняет Михутка?

Ольга: У нас есть группа в WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской), где более 400 человек, – в основном родители, воспитывающие особенных детей. Также у нас много разных программ, родители записываются на одну из них. Мы работаем по заявкам. Конечно, не все желания мы можем выполнить. Например, ребёнок записывается на полёт на маленьком самолёте, а у него сложный диагноз, аутизм. Это опасно. А если у ребёнка мечта встретиться со звездой, мы смотрим, чтобы это действительно ребёнок, а не его родитель мечтал увидеться с артистом, чтобы он знал, понимал творчество певца или актёра.

– И всё-таки, как вы выбираете детей? Есть какие-то критерии участия в проекте – по возрасту, например?

Игорь: Нет, мы берём и взрослых. Ведь даже в 22 года особенный ребёнок остаётся ребёнком. Например, недавно мы организовывали встречу девочки с синдромом Дауна с Анжеликой Варум. Этой девочке тоже нужны счастливые эмоции, поэтому её желание мы выполнили.

Михутка

"Хабиб и Zivert стояли на коленях перед детьми"

– А как вы договариваетесь со звёздами? Насколько это сложный процесс?

Игорь: Начинать было тяжело. Когда вы только стартуете, человеку важно ваше портфолио. От вас требуют подтверждение, что вы действительно благотворители. И нужно было объяснять, при чём тут вообще медведь. Но со временем набирается портфолио, работает сарафанное радио.

Сейчас у нас есть хорошие знакомые в шоу-бизнесе, которые нам очень помогают. Например, была встреча, где мы подружились с Дмитрием Хрусталёвым. Он замечательный человек и всегда откликается. Сейчас если мы не можем добиться встречи с какой-то звездой, обращаемся к Мите. Но многим артистам вполне достаточно написать напрямую – мы скидываем сообщение, объясняем формат встречи, тайминг, и они соглашаются.

Самым первым опытом у нас было ледовое шоу с Ильёй Авербухом и Романом Костомаровым. Потом был Константин Хабенский, Ольга Бузова, Нилетто, боец UFC Хабиб Нурмагомедов, Дима Билан, группа "Любэ", тренер сборной России Валерий Карпин. А потом уже всё закрутилось. После Хабиба сложностей с договорённостями уже не было. Но хотя и сейчас бывают отказы.

– Как обычно проходит встреча ребёнка и звезды?

Игорь: Встреча героев происходит либо до, либо после концерта. А формат уже зависит от личности исполнителя. Например, мы летали к Хабибу Нурмагомедову в Дагестан, и он стоял на коленях перед ребёнком, спокойно общался в течение часа, рассказал о себе, своём детстве, своей семье. У нас три человека стояли на коленях перед детьми – это Хабиб Нурмагомедов, Фёдор Добронравов и Zivert. Актёр Александр Петров два с половиной часа в ресторане сидел и разговаривал с ребёнком. В Новосибирске, например, певица Миа Бойка вывела девочку на сцену и они вместе выступили. У ребёнка была мечта спеть с Миа Бойка, и она её исполнила. Это о многом говорит. Но бывает и такое, что пять минут с ребёнком обмолвились, что-то рассказали и всё. У всех всё по-разному.

– То есть вам приходится лететь с детьми к знаменитостям? Много раз такое было?

Игорь: Было где-то 6-8 вылетов. Летали на "Камеди клаб", "Вечерний Ургант", к Сергею Жукову, к Александру Петрову. Сюда они не ездят. Приобрести билеты на самолёт нам помогают знакомые бизнесмены. Довольно часто возим детей в Новосибирск – туда приезжает больше артистов, чем в Барнаул.

Михутка

"Не знаем, есть ли где-то такие "дураки", как мы"

– Как такие мероприятия помогают детям, что они им дают?

Ольга: Эти проекты помогают ребятам морально, физически и психологически. Это и адаптация, и социализация. Это очень помогает их родителям, мамам. Они действительно как будто делают глоток свежего воздуха, радуются за своих детей. Говорят, что без помощи волонтёров никогда бы ребёнок не полетел на воздушном шаре, не встретился с Хабибом Нурмагомедовым в Дагестане и так далее. То есть не получил бы важные положительные эмоции. Ну и такие проекты привлекают внимание к проблеме особенных детей. Люди смотрят и присоединяются к проекту.

– Летом 2022 года вы снимали сериал "Особенные" о детях-инвалидах. Пилотная серия даже вышла. Скажите, что сейчас с этим сериалом?

Игорь: Да, мы летом сняли пилотную серию. Сериал у нас в планах, сценарий есть. Мы хотим показать отношение общества к особенным детям. Сериал будет полностью пересниматься. В нём, скорее всего, примут участие Дмитрий Хрусталёв и Александр Петров в эпизодических ролях. Но по съёмкам ещё есть вопросы. Когда начали разговаривать с "киношниками", они сказали, что снять одну серию в Барнауле стоит 16 миллионов рублей. А если в Москве – то от семи миллионов. Мы же снимали "пилот" с нулевым бюджетом, нас тут наказывать особо не за что. Попытку сделали, минусы все учли, сейчас пройдёт день рождения Михутки и будем заниматься сериалом.

Михутука

– День рождения Михутки будет масштабным? И что ещё у вас в планах?

Игорь: День рождения и правда хотим сделать масштабным праздником. 15 апреля мы намерены привезти в Барнаул Диму Билана и организовать бесплатный концерт для особенных детей. Надо технический бытовой райдер соблюсти. С площадкой уже определились – в спортклубе "Темп" согласились нам её предоставить бесплатно. Другие площадки потребовали немалых денег.

Билеты мы с супругой взяли за свой счёт, потратили 322 тысячи, которые откладывали на дачу. Хотим, чтобы это стало традицией и звёзды могли выступать в Барнауле для особенных детей.

Кроме того, мы намерены расширять проект. Хотим сделать всё, чтобы в других городах тоже был "Михутка". Пока мы не можем сказать точно где, не знаем, как это возможно, есть ли такие "дураки", как мы, которые будут этим заниматься бесплатно. Не понимаем, как мы будем это контролировать, ведь чистоту людей не проверишь. Предложение сделать "Михутку" всероссийским проектом поступило из Москвы. Они хотят, чтобы в каждом городе был такой медведь, и чтобы мы координировали эту работу. Но мы знаем, что таких людей найти трудновато. У кого-то нет сил, нет возможности, у кого-то свои причины.

– Но если всё-таки есть люди, готовые заниматься чем-то подобным, с чего им начать?

Игорь: Главное – желание. По поводу остального мы можем проконсультировать активистов. Было такое, что у нас уже спрашивали совета. Два барнаульских проекта мы консультировали. Один из них – "Малышачий патруль". Там папа одевал троих детей в костюмы суперменов и вместе они делали добрые дела. Он был настроен тему "раскачать", но всё остановилось. Порой люди не видят отдачи, сталкиваются с проблемами и перегорают.

– А как не опустить руки?

Игорь: Важно уметь терпеть, вдохновляться и рассчитывать свои возможности. У меня тоже бывают моменты, когда руки опускаются, но дети стимулируют продолжать. Совсем недавно мы ездили к девочке со спинально-мышечной атрофией, которая хотела встретиться с создателями проекта "Михутка". Приехали и не могли оттуда уехать. Ребёнок даже не умный, а мудрый: такие вопросы она задавала… Это было классно. Я зарядился позитивом, окрылился, можно сказать. Сейчас вспоминаю и понимаю, что такие моменты в жизни даются не просто так.

Встреча особенного ребенка с Сергеем Жуковым

"В стране 12 миллионов инвалидов. Но где они?"

– У вас у самих особенный ребёнок. И при этом вы работаете и занимаетесь благотворительным проектом. Остаётся ли у вас время на дочь?

Ольга: Дочь везде ездит вместе с нами, оставлять её не с кем. Время – это самый ценный ресурс. Если грамотно его распределять, можно успевать вообще всё. В сутках 24 часа, всего лишь 7 часов надо поспать. Посреди дня надо будет сводить ребёнка в школу, потом забрать. Всё успеть сложно, но можно.

– Вы не понаслышке знаете об отношении общества к особенным детям. Какое оно?

Ольга: С этим в обществе есть большие проблемы. Детский коллектив очень жестокий, в школах таким детям сложно. На них смотрят на улице, на них показывают пальцем.

Игорь: В России только детей-инвалидов миллион, а вообще инвалидов 12 миллионов. Где 12 миллионов ходит? Их на улицах не видно, все они дома сидят, потому что общество не создаёт для них комфортных условий. Пока у нас в школе не станут объяснять, как надо себя вести с особенными ребятишками, проблема не уйдёт. Это точно такие же дети, как и остальные, и все должны это понимать ещё со школьной скамьи, даже с детских садов.

Нужно делать классные часы, посвящённые проблеме, – может быть, в какой-нибудь предмет ввести социальную инклюзию. Многие особенные ребята, которым по 15, 16 и 17 лет, они с радостью приехали бы в школы. Девочка с ДЦП говорила нам, что мечтает побеседовать с первым и вторым классом, чтобы им объяснить проблемы особенных детей. Взрослые с инвалидностью тоже готовы выступить в роли волонтёров, только чтобы это было как-то согласовано с Министерством образования, чтобы был к этому какой-то интерес.

– А обычные люди что-то могут сделать, чтобы помочь особенным детям?

Ольга: Они могут как минимум присоединиться к нам. Мы всегда открыты любым идеям. Человек, если того хочет, может даже как волонтёр поучаствовать, помочь ребёнку доехать до места, встретить кого-либо и так далее.

Игорь: Например, нам нужны волонтёры на конкурс "Маленькая особенная мисс". С первого на третий этаж надо поднять детей, нужно раздавать флаеры. Порой у нас на это нас нет возможности, сил.

"Зачем себя выпячивать?"

– Почему вы не раскрываете себя?

Ольга: А зачем себя выпячивать? Многие в благотворительность три копейки вложат, а потом бьют себя в грудь, кричат, отметьте меня везде, покажите, какой я хороший. Зачем нам это надо? Всех, кто нам помогает, мы всегда отмечаем, чтобы другим тоже хотелось поучаствовать в нашем проекте. Но сами мы стоим за образом медведя. Такое у нас правило.

Игорь: Добрые дела любят тишину. Правила проекта – не показываешь лица и не берёшь денег. Это не мы делаем, это волшебный медведь. А мы – обычные среднестатистические люди.

Хочется, чтобы подобной помощи детям и в Алтайском крае, и в России было больше. Приятно, когда говорят, что мы узнаваемы. Отдачу от проекта мы чувствуем. Понимаем, что всё не зря. За пять лет мы сделали большой шаг вперёд, хотя изначально опираться было не на что. Идёшь вслепую, понимаешь интуитивно, что надо сделать, и всё. Хорошо, что у нас многое получается.

Какие ещё есть проекты у Михутки?



Ольга: Есть день рождения с Михуткой – мы собираем именинников вместе, проводим день рождения. Затем акция "Добрый дворик" – устраиваем праздники во дворе, где живёт особенный ребёнок, и все дети этого двора – здоровые и особенные – играют вместе. Есть акция "Михутка исполняет мечту". И это может быть практически любая мечта – побывать на кондитерской фабрике, прокатиться на вертолёте, самолёте, воздушном шаре, попасть на телевидение или на радио.



В рамках акции "Фото во благо" особенные дети фотографируются со знаменитыми людьми Алтайского края. В ходе акции "Лучик эмоций" мы посещаем детские больницы, паллиативные отделения.



Интересен проект "Несмотря ни на что". У нас есть семейный фотограф в Барнауле, Татьяна Кытманова, и мы с ней ездим к паллиативным детям. Такие ребята всё время сидят дома. Фотограф делает домашние снимки, раскрывает эти семьи, показывает, как они могут радоваться, любить, жить обычной жизнью.



Ещё мы проводим конкурс "Маленькая особенная мисс". В этом году мы устраивали его во второй раз. 10 девочек с особенностями развития борются за корону. У них есть визитка, дефиле, творческий конкурс. В финале они выходят в бальных платьях. А до этого дети месяц посещают модельное агентство и репетируют. В этом году были две девочки, которые не могут передвигаться без посторонней помощи. А в прошлом году две участницы не то что не ходили, а даже не сидели. Их выносили на руках в бальных платьях. Все дети получают одинаковые подарки, чтобы никого не обидеть, победительницу отличает только корона.