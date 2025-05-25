Доброта станет силой. Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на 25 мая
От вашего отношения к людям будет зависеть, добьетесь ли вы результата
25 мая 2025, 06:25, ИА Амител
В воскресенье важнейшую роль сыграют отношения между людьми. Астрологи советуют проявлять к окружающим доброту – кармический эффект будет превосходным.
Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.
Гороскоп на сегодня для знака Овен
Вы можете почувствовать желание действовать сразу, но лучше дать себе время на обдумывание. Спешка не приведет к нужному результату.
Совет дня: сделайте паузу и оцените ситуацию со всех сторон, прежде чем двигаться вперед.
Гороскоп на сегодня для знака Телец
Сегодня стоит уделить внимание вопросам комфорта и безопасности. Маленькие шаги к улучшению домашней атмосферы принесут большое удовлетворение.
Совет дня: создайте вокруг себя пространство, где чувствуете себя спокойно и защищенно.
Гороскоп на сегодня для знака Близнецы
Ваш ум будет особенно острым, но старайтесь направить энергию на конкретные задачи, а не распыляться на множество дел.
Совет дня: выберите главное и сосредоточьтесь на нем – качество важнее количества.
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Интуиция сегодня будет вашим главным помощником, особенно в вопросах, связанных с личными отношениями.
Совет дня: доверьтесь внутреннему голосу и не игнорируйте знаки судьбы.
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Гороскоп на сегодня для знака Козерог
День потребует от вас дисциплины и ответственности. Сосредоточьтесь на важных делах и не отвлекайтесь на мелочи.
Совет дня: планируйте время так, чтобы хватало и на работу, и на отдых.
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