Добрые дела. Благотворительный фонд "Мой Алтай" провел конкурс среди активистов края
Победители получили деньги на реализацию социально значимых проектов
30 сентября 2024, 17:10, ИА Амител
В начале сентября 2024 года благотворительный фонд "Мой Алтай" подвел итоги конкурса социальных проектов для бюджетных и некоммерческих организаций, а также физических лиц Алтайского края. Цель конкурса – помочь активистам решить актуальные проблемы, вовлечь молодежь в добровольческое движение и внести позитивные изменения в социальную ситуацию региона.
К рассмотрению принимались заявки с бюджетом до 100 тыс. руб. по одной из семи номинаций:
- Экология.
- Спорт.
- Волонтерство.
- Творчество.
- Образование.
- Семья.
- Патриотизм.
За успешную реализацию проекта предусмотрена дополнительная премия в размере 20 тыс. рублей.
На конкурс поступило более 20 заявок. Компетентное жюри определило 10 победителей.
Среди них проекты:
- "Площадки для пляжного волейбола" от МБУ ДО Спортивная школа олимпийского резерва Новоалтайска;
- "Со спортом" от Алтайского регионального отделения МООО "Российские студенческие отряды";
- Экологическая тропа "Войди в природу другом" от МКОУ "Костинологовская средняя общеобразовательная школа";
- Allegro", подготовленный филиалом КГБ ПОУ "Алтайский государственный музыкальный колледж" в Бийске;
- "Обрети верного друга" от АКООЗЖ "Котопес" Рубцовска и др.
Полный перечень победителей в конкурсе можно найти на сайте фонда.
"Доброта – именно это объединяет всех, кто отправил нам свой проект. Добрых инициатив остро не хватает в современном обществе, и этого никогда не будет слишком много. Надеемся, что победители проекта справятся с намеченными целями, а те, кто не прошел в финал, не откажутся в своем стремлении делать добрые дела", – сказал директор благотворительного фонда "Мой Алтай" Антон Паплинский.* Allegro ("Аллегро")
Комментарии 0