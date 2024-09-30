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Добрые дела. Благотворительный фонд "Мой Алтай" провел конкурс среди активистов края

Победители получили деньги на реализацию социально значимых проектов

30 сентября 2024, 17:10, ИА Амител

Один из победителей конкурса / Фото: фонд "Мой Алтай"
Один из победителей конкурса / Фото: фонд "Мой Алтай"

В начале сентября 2024 года благотворительный фонд "Мой Алтай" подвел итоги конкурса социальных проектов для бюджетных и некоммерческих организаций, а также физических лиц Алтайского края. Цель конкурса – помочь активистам решить актуальные проблемы, вовлечь молодежь в добровольческое движение и внести позитивные изменения в социальную ситуацию региона. 

К рассмотрению принимались заявки с бюджетом до 100 тыс. руб. по одной из семи номинаций:

  1. Экология.
  2. Спорт.
  3. Волонтерство.
  4. Творчество.
  5. Образование.
  6. Семья.
  7. Патриотизм.

За успешную реализацию проекта предусмотрена дополнительная премия в размере 20 тыс. рублей.

Победители конкурса / Фото: фонд "Мой Алтай"

На конкурс поступило более 20 заявок. Компетентное жюри определило 10 победителей.

Среди них проекты:

  • "Площадки для пляжного волейбола" от МБУ ДО Спортивная школа олимпийского резерва Новоалтайска;
  • "Со спортом" от Алтайского регионального отделения МООО "Российские студенческие отряды";
  • Экологическая тропа "Войди в природу другом" от МКОУ "Костинологовская средняя общеобразовательная школа";
  • Allegro", подготовленный филиалом КГБ ПОУ "Алтайский государственный музыкальный колледж" в Бийске;
  • "Обрети верного друга" от АКООЗЖ "Котопес" Рубцовска и др.

Полный перечень победителей в конкурсе можно найти на сайте фонда.

"Доброта – именно это объединяет всех, кто отправил нам свой проект. Добрых инициатив остро не хватает в современном обществе, и этого никогда не будет слишком много. Надеемся, что победители проекта справятся с намеченными целями, а те, кто не прошел в финал, не откажутся в своем стремлении делать добрые дела", – сказал директор благотворительного фонда "Мой Алтай" Антон Паплинский.* Allegro ("Аллегро")

Благотворительность

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