Добрые дела. Благотворительный фонд "Мой Алтай" провел конкурс среди активистов края

Победители получили деньги на реализацию социально значимых проектов

30 сентября 2024, 17:10, ИА Амител

Один из победителей конкурса / Фото: фонд "Мой Алтай"

В начале сентября 2024 года благотворительный фонд "Мой Алтай" подвел итоги конкурса социальных проектов для бюджетных и некоммерческих организаций, а также физических лиц Алтайского края. Цель конкурса – помочь активистам решить актуальные проблемы, вовлечь молодежь в добровольческое движение и внести позитивные изменения в социальную ситуацию региона.

К рассмотрению принимались заявки с бюджетом до 100 тыс. руб. по одной из семи номинаций:

Экология. Спорт. Волонтерство. Творчество. Образование. Семья. Патриотизм.

За успешную реализацию проекта предусмотрена дополнительная премия в размере 20 тыс. рублей.

Победители конкурса / Фото: фонд "Мой Алтай"

На конкурс поступило более 20 заявок. Компетентное жюри определило 10 победителей.

Среди них проекты:

"Площадки для пляжного волейбола" от МБУ ДО Спортивная школа олимпийского резерва Новоалтайска;

от МБУ ДО Спортивная школа олимпийского резерва Новоалтайска; "Со спортом" от Алтайского регионального отделения МООО "Российские студенческие отряды";

от Алтайского регионального отделения МООО "Российские студенческие отряды"; Экологическая тропа "Войди в природу другом" от МКОУ "Костинологовская средняя общеобразовательная школа";

от МКОУ "Костинологовская средняя общеобразовательная школа"; Allegro" , подготовленный филиалом КГБ ПОУ "Алтайский государственный музыкальный колледж" в Бийске;

, подготовленный филиалом КГБ ПОУ "Алтайский государственный музыкальный колледж" в Бийске; "Обрети верного друга" от АКООЗЖ "Котопес" Рубцовска и др.

Полный перечень победителей в конкурсе можно найти на сайте фонда.

"Доброта – именно это объединяет всех, кто отправил нам свой проект. Добрых инициатив остро не хватает в современном обществе, и этого никогда не будет слишком много. Надеемся, что победители проекта справятся с намеченными целями, а те, кто не прошел в финал, не откажутся в своем стремлении делать добрые дела", – сказал директор благотворительного фонда "Мой Алтай" Антон Паплинский.* Allegro ("Аллегро")