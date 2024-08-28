Добрые сердца. В Алтайском крае продолжается сбор помощи для нуждающихся детей

Принять участие в акции может любой желающий

28 августа 2024, 15:30, ИА Амител

Вручение школьных принадлежностей / Фото: фонд "Мой Алтай"

В Алтайском крае продолжается благотворительная акция "Соберем детей в школу", направленная на поддержку ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Участие в ней принимает в том числе и благотворительный фонд "Мой Алтай".

Присоединиться к акции могут все желающие. В отделах соцзащиты по месту жительства принимают канцелярию, рюкзаки и другие школьные принадлежности. Оттуда помощь доставят нуждающимся детям.

Фонд "Мой Алтай" уже собрал более 1 млн рублей на покупку рюкзаков и канцелярии. На эти средства приобрели 350 комплектов, которые при участим Министерства соцзащиты Алтайского края и уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае оперативно доставляют детям по всему краю.

На вручении школьных принадлежностей / Фото: фонд "Мой Алтай"

Так, 23 августа торжественное вручение рюкзаков и канцелярии состоялось в комплексном центре социального обслуживания населения Шипуновского района. Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили не только необходимые для учебы принадлежности, но и слова поддержки от сотрудников фонда "Мой Алтай", министра соцзащиты Алтайского края Натальи Оськиной и уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае Ольги Казанцевой. Завершилось мероприятие чаепитием.

Благодаря общим усилиям в регионе становится больше счастливых детей.