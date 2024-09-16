Дочь "афганца" из Новосибирска, потерявшего память, обвинила своего отца во лжи

По словам жительницы Крыма, под именем Евгения Полякова в действительности живет другой человек

16 сентября 2024, 18:15, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru

Дочь ветерана войны в Афганистане Евгения Полякова, потерявшего память и проживающего в Новосибирске, обвинила отца во лжи. Как сообщает "КП-Новосибирск", она утверждает, что в действительности за его именем скрывается совсем другой человек.

История Полякова облетела интернет в прошлом году. СМИ писали, что офицер ВМФ потерял свой паспорт, из-за чего не может получить медпомощь. Восстановить документы тоже не получалось долгие шесть лет, из-за того что полицейские не могли установить личность мужчины.

Летом 2024 года на него вышла девушка – Лилия Дорожкина из Крыма. Она утверждает, что в действительности Поляковым является ее отец Александр Дорожкин. О том, что у нее есть родственник в Новосибирске, она узнала апреле 2024 года, когда на них вышел уголовный розыск.

"Я сначала не поверила, подумала, что звонят мошенники. Но это и правда оказались следователи. Они связались со мной через бабушку, объяснили ситуацию, что в Новосибирске есть Евгений Поляков, который может быть нам родственником. Я думала: может, здесь какая-то ошибка? У нас взяли образец ДНК на анализ, несколько месяцев мы ждали результатов. Но родство подтвердилось – это оказался мой отец", – рассказала Дорожкина.

Она плохо знала отца, поскольку он рано ушел из семьи, а на матери он женился, когда та еще не достигла совершеннолетия. Женщина не особо распространялась Лилии о ее отце из-за обиды – мужчина уехал на заработки и исчез. Крымчанка утверждает, что никакого героического прошлого в биографии ее отца нет. Она пробовала связаться с отцом, но говорит, что сам Александр никак не заинтересован в общении с дочерью. Все вопросы она решала через его сожительницу.

Вместе с тем медсестра Наталья Хливецкая, сожительствующая с Поляковым, рассказывает историю. По ее словам, мужчина окончил Черниговское высшее летное училище, в 1987 году служил на территории Афганистана. С 1990-х до 2008 года служил в составе Тихоокеанского ВМФ. А когда получил увольнение, друг позвал его работать в Толмачево. Евгений переехал в Новосибирск, где в кафе у него и украли сумку с документами.

"Шесть лет мы не можем восстановить документы, и только когда я начала писать в прокуратуру, МВД и Следственный комитет, появилась эта странная семья. Позвонили мне две женщины, сказали, что одна – бывшая жена Евгения, вторая – его дочь. Я им начала задавать вопросы: если это так, где ваш родственник работал, какие у него шрамы? Они начали объяснять, мол, свадьбу сыграли рано, а потом отец из семьи ушел, вот ничего и не знают", – сказала Хливецкая.

Женщина также заявила, что мужчине уже выдали новые документы. Но уверяет, что имя, которое в них указано, принадлежит пропавшему человеку.