Дочь Льва Рубинштейна сообщила о его смерти
Поэт скончался в реанимации
14 января 2024, 14:50, ИА Амител
На 77-м году жизни скончался поэт Лев Рубинштейн. Об этом в социальных сетях рассказала его дочь.
8 января Рубинштейна сбила машина. После аварии его доставили в НИИ им. Склифосовского с множественными травмами, среди которых: раздробленный таз, переломы лонной кости, крестца, ключицы, височной кости, скуловой кости, множественные переломы ребер в грудной клетке. Как отмечал Shot, сильнее всего пострадала голова поэта. Врачи отмечали, что шансы на выживание у Рубинштейна минимальные.
По информации СМИ, Рубинштейн умер после глубокой комы.
Напомним, что Лев Рубинштейн – член Союза российских писателей (1991). Лауреат литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".
17:16:08 14-01-2024
А это кто? Чем известен?
19:38:05 15-01-2024
Гость (17:16:08 14-01-2024) А это кто? Чем известен? ... тем, что в центре Питера на улице имени его серпантин питейных заведений
07:49:23 15-01-2024
Данный гражданин жил в России, печатался, получал всякие награды и прочее, при этом люто ненавидел страну и русских, любил украинских нацистов и желал поражения и смерти нам.