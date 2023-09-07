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Дочь в честь российской армии назвала семья из Ульяновска

Родители придумали сокращение и расшифровку для него

07 сентября 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: Агентство ЗАГС Ульяновской области
Фото: Агентство ЗАГС Ульяновской области

Александр и Екатерина Верхеевы из Ульяновска назвали дочь в честь российской армии. Об этом сообщает "КП-Ульяновск".

Девочке дали имя Арсина, что, по задумке родителей, расшифровывается как "АРмия – СИла НАрода".

В семье Верхеевых Арсина стала седьмым ребенком. Братья девочки также носят необычные имена: Кондратий, Богдан, Егор и Кирилл, а сестры – Катрина и Злата.

Отмечается, что имя дочери семья дала в седьмую годовщину свадьбы.

Многодетные семьи

Комментарии 11

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Гость

20:50:00 07-09-2023

А что не Даздраперма ???(ДаЗдравствуетПервоеМая) Намается малышка с такими производителями

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Гость

20:54:15 07-09-2023

Цирк на 1/6 части суши не заканчивается никогда, а просто возвращается назад с новыми клоунами.

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...

06:01:01 08-09-2023

Ну хоть не Даздраперма... Да здравствует первое мая

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Porr

07:02:33 08-09-2023

Бедный ребенок и жополизы родители

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Гость

08:11:32 08-09-2023

Лица родителей не обезображены интеллектом

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Гость

08:53:58 08-09-2023

Яжемать выдумала.

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Гость

10:01:30 08-09-2023

Надо было назвать дочь Диктатура

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Гость

10:16:28 08-09-2023

А вот если бы патриотичный папаня прошел войну, то ему и в голову бы такая идея не смогла прийти, а если бы она пришла в голову жены, то она бы получила черпаком по самые свои уши.

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Гость

11:46:48 08-09-2023

Гость (10:16:28 08-09-2023) А вот если бы патриотичный папаня прошел войну, то ему и в г... а что ему, наделал детей на отсрочку. сидит пособия получает и похохатывает над всеми.

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Гость

15:37:30 08-09-2023

"Кондратий, Богдан, Егор и Кирилл, а сестры – Катрина и Злата." ну всё к этому и шло.

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Гость

15:54:07 08-09-2023

если собрать первые буквы имен получиться КБЕККЗА

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