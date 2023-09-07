Дочь в честь российской армии назвала семья из Ульяновска
Родители придумали сокращение и расшифровку для него
07 сентября 2023, 20:15, ИА Амител
Фото: Агентство ЗАГС Ульяновской области
Александр и Екатерина Верхеевы из Ульяновска назвали дочь в честь российской армии. Об этом сообщает "КП-Ульяновск".
Девочке дали имя Арсина, что, по задумке родителей, расшифровывается как "АРмия – СИла НАрода".
В семье Верхеевых Арсина стала седьмым ребенком. Братья девочки также носят необычные имена: Кондратий, Богдан, Егор и Кирилл, а сестры – Катрина и Злата.
Отмечается, что имя дочери семья дала в седьмую годовщину свадьбы.
20:50:00 07-09-2023
А что не Даздраперма ???(ДаЗдравствуетПервоеМая) Намается малышка с такими производителями
20:54:15 07-09-2023
Цирк на 1/6 части суши не заканчивается никогда, а просто возвращается назад с новыми клоунами.
06:01:01 08-09-2023
Ну хоть не Даздраперма... Да здравствует первое мая
07:02:33 08-09-2023
Бедный ребенок и жополизы родители
08:11:32 08-09-2023
Лица родителей не обезображены интеллектом
08:53:58 08-09-2023
Яжемать выдумала.
10:01:30 08-09-2023
Надо было назвать дочь Диктатура
10:16:28 08-09-2023
А вот если бы патриотичный папаня прошел войну, то ему и в голову бы такая идея не смогла прийти, а если бы она пришла в голову жены, то она бы получила черпаком по самые свои уши.
11:46:48 08-09-2023
Гость (10:16:28 08-09-2023) А вот если бы патриотичный папаня прошел войну, то ему и в г... а что ему, наделал детей на отсрочку. сидит пособия получает и похохатывает над всеми.
15:37:30 08-09-2023
"Кондратий, Богдан, Егор и Кирилл, а сестры – Катрина и Злата." ну всё к этому и шло.
15:54:07 08-09-2023
если собрать первые буквы имен получиться КБЕККЗА