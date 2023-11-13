Дочь Вячеслава Дацика попала в больницу с перепоем

16-летняя девушка до сих пор не пришла в себя

13 ноября 2023, 16:35, ИА Амител

Вячеслав Дацик / Кадр из видео

Дочь эпатажного 43-летнего российского боксера Вячеслава Дацика попала в больницу с алкогольным отравлением. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По данным источника, девушку забрали со станции метро "Технопарк" и доставили в детскую больницу им. Филатова в Москве.

На момент госпитализации подросток, злоупотребляющий алкоголем, находился в неадекватном состоянии. Отмечается, что она до сих пор не может объяснить, что произошло, потому что не проспалась.

Сам Дацик пока не комментировал госпитализацию дочери.



Боксер Вячеслав Дацик проиграл свой последний бой белорусу Петру Романкевичу, но отметил, что не собирается завершать карьеру. Боксер подписал контракт с Минобороны и заявил, что после возвращения с СВО продолжит тренироваться и выходить в ринг.